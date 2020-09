Elodie e Marracash, champagne in barca ma il tappo finisce in mare: il web s'infuria

Avvistati in barca qualche giorno fa a Taormina, Elodie e Marracash si sono adesso spostati a Venezia, finendo in poche ore al centro delle polemiche.

Durante un loro giro in barca, testimoniato da diverse storie su Instagram, il rapper ha voluto festeggiare insieme alla fidanzata, stappando una bottiglia di champagne.

Il gesto però ha creato non poche polemiche in quanto Marracash, stappando la bottiglia, ha lasciato cadere il tappo in acqua.

MESSINA Elodie e Marracash in vacanza a Taormina, in barca con loro anche lo stilista Fausto Puglisi

Una leggerezza che è costata diverse critiche sul web.

