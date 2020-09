Festival del Cinema di Venezia, si avvicina la premiazione: Favino favorito tra gli italiani

I riflettori del Festival del Cinema di Venezia si spostano adesso verso la premiazione. Mentre cresce l'attesa per la cerimonia, si fa strada l'ipotesi che per l'Italia possa trionfare solo Pierfrancesco Favino. Secondo alcuni rumors, infatti , i film italiani sarebbero esclusi dal Leone d'oro e dagli altri premi principali.

Qualche speranza, invece, per Pierfrancesco Favino, al quale potrebbe andare la Coppa Volpi maschile per l'interpretazione in "Padrenostro" di Claudio Noce.

Nel 'palmares' ci sarebbero, secondo i rumors dell’ultim'ora, "Nomadland" con Frances McDormand, "Nuevo Orden" del messicano Michel Franco (tra questi due il Leone d’oro) e "Dear Comrades" di Andrei Konchalovsky.

