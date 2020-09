"Un'ora sola ti vorrei", il ritorno di Enrico Brignano in tv con un nuovo one man show

In un panorama assuefatto ormai ai "programmi maratona" dalla durata fiume, quella di Enrico Brignano è una vera e propria corsa contro il tempo. Enrico Brignano, star indiscussa della comicità italiana, torna il tv con un one man show inedito. L'attore e conduttore si mette alla prova con "Un'ora sola ti vorrei", un progetto innovativo in cinque prime serate della durata di un’ora, in onda da martedì 22 settembre su Rai2.

Uno show tutto nuovo, che mescola diversi ingredienti con la cifra che è propria di Brignano. Ci sono i monologhi graffianti ed esilaranti sull'attualità, che nascono dalla capacità del comico di mettere in scena un’analisi divertente, e allo stesso tempo divertita, dei fatti della settimana, dove la satira è il mezzo portante per decodificare e raccontare quel che accade ogni giorno.

E c'è la musica, suonata e ballata, che tiene il ritmo al conduttore e lo accompagna nella sua corsa contro i minuti che passano con una Resident band sempre presente in studio e dei danzatori e performers pronti a dare vita a originali momenti artistici.

