Grande Fratello Vip, Fausto Leali squalificato: ha pronunciato una parola razzista

Fausto Leali è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato una parola razzista nel corso della terza puntata della quinta edizione.

Il cantante è stato punito per aver chiamato "negro" Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. "Nero è un colore, negro è la razza", ha poi aggiunto il cantante.

Dopo le polemiche suscitate dalle sue parole, è stato il presentatore Alfonso Signorini a comunicare la decisione in diretta: "Fausto, il pubblico ti conosce bene sia come grandissimo artista che come grande uomo. Al di là delle tue reali intenzioni, però, il peso delle parole che hai pronunciato può e deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello, ti aspetto qui in studio per parlarne", ha detto Signorini.

Lo stesso Enock gli ha ricordato come la parola "negro" sia diventato un insulto e di non pronunciarla più, per non lanciare un messaggio sbagliato al pubblico. Dello stesso parere anche Alfonso Signorini, che pur difendendo l'ingenuità del cantautore, precisa: "Questa parola si è evoluta nel corso del tempo e non prenderne atto non è accettabile".

La Casa è divisa. Per i concorrenti più giovani è un termine che non può assolutamente scappare, mentre i concorrenti più maturi difendono in qualche modo Leali perché fino agli anni Cinquanta non era considerato dispregiativo.

