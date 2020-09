Nozze in arrivo per Simona Ventura: "Sposo Terzi, il nostro amore ci ha salvati"

"Vogliamo stare insieme per sempre. Avevamo già in mente tutto, ma il lockdown ci ha fermati: è stata la prova del nove. E le nozze ci saranno, nel 2021, in una data per noi speciale".

Questo l’annuncio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, che hanno aperto le porte della loro nuova casa in esclusiva a "Gente", in edicola domani. "Non credevo che la vita potesse regalarmi ancora così tanta gioia", dice la conduttrice.

E Terzi: "Simona mi ha salvato. Prima di lei ero smarrito e avvilito, pensavo: 'Spero di non svegliarmi più stanottè". Insieme la coppia coltiva anche progetti professionali. "Stiamo lavorando a due progetti per Discovery, ma abbiamo anche tante altre idee. Facciamo squadra", spiega la Ventura. "Giovanni è il mio coach, ma anche il mio migliore amico e compagno".

© Riproduzione riservata