Un mercoledì da leoni di zapping tra... Ulisse e Temptation Island

Quella che segue è la narrazione del nostro mercoledì televisivo diviso fra il cuore e il senso del dovere. Il cuore ci spingeva a guardare Ulisse, su Raiuno, con un puntatone memorabile dedicato a Raffaello, a 500 anni dalla morte. Il senso del dovere voleva che ci concentrassimo su Temptation island, su Canale 5, considerato che, dopo la versione vip, a distanza di due mesi ci propinavano la versione pop.

In questo zapping forsennato è venuto fuori un crossover fra le due trasmissioni che ci ha lasciato una certa confusione, ma siamo certi che comprenderete il riassunto del nostro pensiero, anche perché Raffaello era un seduttore e a Temptation Island di seduzione si parla. E infatti, tutte e due le trasmissioni erano accomunate da Amore e Psiche, solo che una è la loggia di Villa Farnesina, affrescata dal sommo pittore, l’altro è il disagio che affligge i concorrenti del reality. Quanto all’amore per la cultura classica, mentre Raffaello viaggiava fra Urbino, Roma e Firenze, alla ricerca del sapere artistico, nell’altro canale un fidanzato rinfacciava alla fidanzata di valere zero e di aver sostenuto un solo esame. Siamo anche convinti non tutti i concorrenti di Temptation sanno che i più famosi angioletti della storia dell’arte sono stati dipinti da Raffaello ai piedi della Madonna Sistina e non erano esattamente destinati ad essere stampati sulle magliette e sui quadri finto chic.

Comunque sia, Raffaello spiava Michelangelo e i suoi dipinti, per trarne spunto e ispirazione, e pure su Canale 5 i concorrenti si spiano attraverso i filmati forniti dalla redazione per capire se i partner li cornificano, e, anche in questo caso, è questione di prospettive. Ovviamente, nel nostro zapping ci appariva su Raiuno Alberto Angela, con la sua espressione entusiasta, desiderosa di comunicare ai telespettatori la bellezza dell’arte, su Canale 5 Alessia Marcuzzi, con la faccia contrita, che cercava di comunicare ai concorrenti che era meglio rimandare il falò di confronto alla prossima puntata. Certo è però che Raffaello parlava con nobili e papi, ma il suo vero amore era la Fornarina, ovvero Margherita Luti, figlia di un fornaio di Trastevere. Ecco, appunto, anche i concorrenti parlavano con espressioni tronche tipo “Amo’ ”, “Aho’ ”, “Come te stai a comportà” “Mo’ lo sta ad abbraccià”, tipo parlata di Trastevere, insomma.

Raffaello morì a 37 anni, dopo aver lasciato capolavori eterni, i concorrenti del reality si capiva che alle soglie dei 37 anni ancora devono decidere cosa fare della loro vita. Ah, dimenticavamo. Raffaello è seppellito al Pantheon, i concorrenti di Tempation Island hanno seppellito la loro dignità in una spiaggia.

