Primo figlio per Joaquin Phoenix e Rooney Mara, è nato River

Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno avuto un figlio. La coppia è da sempre molto riservata sulla propria vita privata, l'annuncio, infatti, non è arrivato dai social né da comunicati ufficiali. A diffondere la notizia del lieto evento è stato il regista del documentario Gunda Viktor Kossakovsky, di cui Phoenix è produttore, parlando sul palco del festival di Zurigo ha detto: "Joaquin non è qui perché gli è appena nato un figlio, il suo nome è River".

Il nome "River" è stato scelto in omaggio al fratello di Joaquin morto di overdose la notte di Halloween del 1993, a soli 23 anni. I due avevano un legame molto forte, tanto che l'attore, durante il discorso di ringraziamento agli Oscar, ha ricordato il fratello pronunciando la frase: "Corri in soccorso degli altri con amore e la pace seguirà". La scelta del nome per il piccolo ha emozionato molto i fan.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara si sono conosciuti sul set del film Her, dove l'attore di Joker, dopo il divorzio dalla moglie Catherine interpretata da Mara, si innamorava della voce di un sistema operativo, che era quella di Scarlett Johansson.

L'amore giunse in un secondo momento, ma sempre su un set, questa volta quello del film Maria Maddalena di Garth Davis (dove lei era Maddalena e lui Gesù) nel 2016. I due si sono poi sposati nel 2019 senza scalpore mediatico, in stile con la loro riservatezza. Condividono l'attivismo per gli animali e hanno partecipato a molte marce e manifestazioni contro le crudeltà nei confronti degli animali e a sostegno dell'ambiente.

