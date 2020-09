Sanremo Junior, la palermitana Agnese Di Maggio alla finale mondiale

Sabato e domenica si sono disputate al Teatro dell’opera del Casinò di Sanremo le due semifinali e la finale Italia di "Sanremo Junior 2020". A vincere il "Grand Prix", il premio assoluto, è stata Agnese Di Maggio. La piccola, 11 anni, vive a Dolo, in provincia di Venezia, i suoi genitori sono palermitani. Agnese è anche arrivata prima nella sua categoria (10/12 anni).

Un'edizione complessa per via della pandemia. Il patron Cavaliere Uff. Paolo Alberti, però, non si è arreso e anche questa undicesima edizione di "Sanremo Junior" è andata in porto con successo. L'evento è patrocinato dal comune di Sanremo e dal Comitato italiano dell’Unicef con la collaborazione del Direttivo del Casinò municipale.

"Ringrazio soprattutto genitori e famigliari - ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti - che hanno confermato la loro partecipazione alcuni mesi dopo il rinvio dovuto all’epidemia, con oltre 500 presenze alberghiere. Una boccata di respiro anche per i nostri commercianti in questi momenti molto duri. Noi siamo felici dell’opportunità che abbiamo dato ai giovani partecipanti di potersi esibire sul palco del teatro del Casinò, dove è nato il Festival della Canzone Italiana. Un’esperienza che si porteranno dentro per sempre".

Agnese Di Maggio rappresenterà l'Italia alla finale mondiale del concorso, prevista per il prossimo 13 novembre al teatro Ariston. Alle due semifinali sono approdati 57 concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia, ma solo 27 si sono contesi il titolo alla finale.

Il secondo riconoscimento, in ordine di importanza, il “Premio del Comitato sanremoJunior” è andato invece ad un giovane cantante di Santa Marinella (Roma), di 13 anni: Edoardo Guarini. Anche la Liguria è stata rappresentata da alcuni semifinalisti, ma a conseguire il risultato migliore è stata una bimba di Bussana di 9 anni, Diletta Genovese, giunta al 1° posto nella sua categoria (6/9 anni).

© Riproduzione riservata