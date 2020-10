Wikipedia cambia look dopo 10 anni, nuovo logo e strumenti per rendere più leggibili i contenuti

Dopo dieci anni Wikipedia, l'enciclopedia gratuita più consultata del web con 53 milioni di articoli e 300 lingue disponibili, cambia look. La novità è stata annunciata dalla Wikimedia Foundation, l'organizzazione che controlla il sito. Sarà rinnovato il logo e saranno introdotti alcuni strumenti per rendere più leggibili i contenuti.

L'organizzazione ha spiegato che "la trasformazione sarà graduale e guidata dai feedback degli utenti. Il contenuto di Wikipedia è cresciuto rapidamente ma la nostra interfaccia non ha tenuto il passo. Vogliamo creare un'esperienza che sia familiare ai nostri vecchi utenti e che sia intuitiva e chiara per i nuovi".

Tra le novità che aggiorneranno il sito, ci sarà anche una barra laterale posizionata in alto a sinistra. Con questa introduzione l'utente potrà passare agevolmente da un paragrafo all'altro. "Se tutto andrà come pianificato - sottolinea Wikimedia Foundation - le modifiche diventeranno di default entro la fine del 2021. In tempo per poter festeggiare il ventesimo compleanno di Wikipedia".

