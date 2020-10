Gli scappa la bestemmia, sarà squalificato dal Grande Fratello Vip: ecco chi è stato

Scappa la bestemmia dentro la casa del Grande Fratello Vip e al concorrente spetta l'espulsione. Non è una novità che all'interno della casa più spiata d'Italia si verifichi un episodio del genere e la prassi è sempre la stessa.

Questa volta, la bestemmia composta da due piccole parole è stata pronunciata da Denis Dosio. Gli altri concorrenti hanno sentito chiaramente quanto detto mentre dialogavano con lui e l'hanno percepita in maniera grave.

Il ragazzo, probabilmente, è stato un poco ingenuo. In un momento di divertimento, infatti, si è lasciato scappare le parole incriminate e la cosa non è passata inosservata, anche se inizialmente sembrava che nessuno ci avesse fatto caso. Gli altri concorrenti, infatti, hanno provato a fare finta di niente, ma hanno solo ottenuto l'effetto contrario. Parlare dell'argomento non ha fatto altro che amplificare il suo giro sui social.

Dosio ha abbassato la guardia e adesso l'espressione da lui pronunciata verrà valutata, quasi certamente, come bestemmia. In casi come questi scatta automaticamente la squalifica dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Inoltre Denis era in nomination ma molto probabilmente il televoto sarà annullato. Sarà Alfonso Signorini a fare chiarezza nella puntata del 2 ottobre.

© Riproduzione riservata