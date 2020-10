Denis Dosio in lacrime dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip: "Ho sbagliato"

Denis Dosio scoppia in lacrime dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip. La sua bestemmia non è passata impunita. Non è una novità che all'interno della casa più spiata d'Italia si verifichi un episodio del genere e la prassi è sempre la stessa.

Questa volta, la bestemmia composta da due piccole parole è stata pronunciata da Denis Dosio. Gli altri concorrenti hanno sentito chiaramente quanto detto mentre dialogavano con lui e l'hanno percepita in maniera grave.

Denis Dosio è arrivato nello studio del reality show e ha chiesto ancora una volta scusa per le sue parole: "Scusate se piango - dice visibilmente provato dall'eliminazione -. È qualcosa che non mi appartiene. Dalle mie parti si usano parole o detti, e io in quel momento mi sentivo come se fossi casa. Soltanto dopo ho capito di aver sbagliato”.

Giovanissima star del web, di origini italo-brasiliane, si è fatto conoscere nel 2017 grazie al suo canale YouTube e ad oggi conta più di 800mila follower su Instagram e 1,5 milioni su Tiktok. Negli ultimi anni è approdato nei più famosi salotti televisivi, ma il suo vero sogno sarebbe quello di diventare attore.

Il ragazzo, probabilmente, è stato un poco ingenuo. In un momento di divertimento, infatti, si è lasciato scappare le parole incriminate e la cosa non è passata inosservata, anche se inizialmente sembrava che nessuno ci avesse fatto caso. Gli altri concorrenti, infatti, hanno provato a fare finta di niente, ma hanno solo ottenuto l'effetto contrario. Parlare dell'argomento non ha fatto altro che amplificare il suo giro sui social.

Il conduttore Alfonso Signorini ha provato a rincuorarlo: "Era giusto che tu fossi squalificato - ha spiegato - ma credo che alla tua età servano anche i no, perché ti aiuteranno a crescere". Adesso Denis Dosio è eliminato.

