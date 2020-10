"Una multa per aver visitato siti pedopornografici", segnalato falso sito della polizia

Un falso sito della Polizia di Stato, diffuso con l'intento di raggirare gli utenti è stato segnalato dal programma "Chi l'ha visto?", in onda il mercoledì su Rai 3 in prima serata.

L'utente, infatti, tramite il sito, viene avvisato di avere 12 ore per pagare una multa per aver visitato siti pedopornografici. In merito è intervenuta la Polizia postale per mettere in guardia dalla truffa.

"Si tratta di un tentativo di estorsione per il quale vi invitiamo a segnalarcelo attraverso il nostro portale", questo l'appello della Polizia Postale.

La segnalazione è stata riportata anche sulla pagina Facebook del programma. Sono molti gli utenti che hanno commentato il post. Oltre ai ringraziamenti per l'appello, in tanti hanno raccontato di aver ricevuto la richiesta di pagamento mentre guardavano film di tutt'altro genere. "È successo anche a me - ha scritto un utente -, stavo guardando un film Bollywood niente di scandaloso quando all'improvviso lo schermo si oscuro e mi arrivò quel messaggio. Chiamai subito la polizia e mi dettero indicazioni per rimediare".

© Riproduzione riservata