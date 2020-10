Sorpresa per Enock al GF Vip, il fratello Mario Balotelli si collega con la Casa

Una sorpresa per Enock all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. Il noto fratello, Mario Balotelli, e la fidanzata Giorgia insieme in collegamento video per mandargli un messaggio.

Durante la nona puntata del reality in onda su Canale 5, Enock è stato chiamato dal conduttore, Alfonso Signorini, all'interno del Confessionale. Enock, però, non sapeva che da lì a poco avrebbe ricevuto una sorpresa.

Trascorso qualche momento, infatti, si sono collegati il fratello Mario Balotelli e la fidanzata Giorgia. Grandissima l'emozione di Enock, che ha sfoggiato un sorriso di meraviglia.

"Ti ho visto un po' arrabbiato - dice Giorgia a Enock - sappi che noi ti seguiamo sempre". "Stai al gioco", è invece il consiglio del fratello Mario per il gieffino. L'emozione è continuata, perché poi Mario ha letto al fratello un messaggio da parte del padre e della madre.

© Riproduzione riservata