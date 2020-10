Ben Affleck sostituito da Pattinson nel ruolo di Batman, Matt Damon lo prende in giro

Ben Affleck e Matt Damon sono una coppia di amici molto affiatata. I due attori, in un video pubblicato su Twitter da Affleck, presentano un'iniziativa benefica ma non mancano i momenti ironici. Damon infatti prende in giro l'amico per il ruolo di Batman affidato a Robert Pattinson e non più a Ben Affleck.

Want to have lunch with Matt Damon and @BenAffleck? @Omaze is offering this opportunity to help support the work of @Water and @EasternCongo. Here are the details: https://t.co/A56fCkZWyJ pic.twitter.com/PyrhQiYxZ4

— Water.org (@Water) October 16, 2020