John Travolta, altro lutto per l'attore: dopo la moglie Kelly Preston, perde il nipote Sam

Dopo la morte della moglie Kelly Preston a luglio, adesso John Travolta perde anche il nipote San Jr, 52 anni, figlio del fratello maggiore Sam Sr. Secondo The Sun, il 52enne sarebbe morto a fine settembre a causa di un infarto, ma la notizia è trapelata solo di recente.

Sam era uno sceneggiatore con un forte legame con lo zio, che gli gli inviava regolarmente un'indennità mensile di quasi 1500 euro. Nel 2015 aveva fatto parlare di sé quando aveva dichiarato di voler lasciare Scientology, la chiesa a cui sono devoti i suoi zii. Secondo quanto emerso, sarebbe morto nella sua casa a Mount Horeb, nel Wisconsin

La scorsa settimana John Travolta ha dedicato un ricordo commovente alla moglie Kelly Preston, nel giorno in cui lei avrebbe compiuto 58 anni. Kelly è scomparsa tre mesi fa a causa di un cancro al seno. L'attore ha pubblicato sui social due foto una del suo matrimonio e una di quello dei suoi genitori: "Buon compleanno tesoro! Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e di mio padre. È stato bello vedere la nostra accanto alla loro. Tutto il mio amore, John", ha scritto nella didascalia.

John e Kelly si erano conosciuti sul set del film "Gli esperti americani" nel 1987 e si erano sposati nel 1991. Anche a distanza di un mese dalla scomparsa, Travolta aveva ricordato la moglie con un video in cui ballava con la figlia. "In memoria di mamma, Una delle cose preferite di Kelly era ballare con me", aveva scritto.

