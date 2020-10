Raul Bova irriconoscibile sul red carpet del Festival di Roma, ha perso 20 chili

Un irriconoscibile Raul Bova ha sfilato martedì sera sul red carpet della Festa del Cinema di Roma insieme alla compagna Rocio Munoz Morales. Entrambi sono protagonisti di "Calabria terra mia", il cortometraggio di Gabriele Muccino, ma l'aspetto dell'attore ha preoccupato i fan.

L'attore, però, è apparso molto dimagrito e il suo aspetto ha preoccupato i fan. Raul Bova, infatti, ha perso circa 20 chili. Inoltre si è presentato con un look di capelli insolito. Insomma il sex symbol 49enne era davvero irriconoscibile sul red carpet di Roma.

A tranquillizzare tutti ci pensa lo stesso Raul Bova che, in una intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, racconta di essere dimagrito per esigenze di copione. L'attore, infatti, è impegnato sul set della nuova fiction di Canale5 «Buongiorno mamma» per cui è stato necessario il dimagrimento.

