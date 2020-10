Torna l'ora solare: domenica lancette indietro di un'ora, forse per l'ultima volta

Ci siamo: anche quest’anno, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, cioè tra domani e domenica, ritorna l’ora solare. Alle 3 dovremo ricordarci di mettere le lancette degli orologi indietro di 60 minuti. Come sempre, si dormirà un’ora in più, ma farà buio prima e si entrerà nella fase dell’anno con le giornate più corte. L’ora solare resterà fino all’ultimo week end del mese di marzo, tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021.

Potrebbe essere l’ultima volta: ad aprile sapremo se il 2021 decreterà o meno la fine dell’ora legale che ci accompagna da 54 anni. L’Italia dovrà scegliere, stando a una direttiva europea, se continuare con l’alternanza o rimanere fissi sull'ora legale. Con l’uso dell’ora legale si determina che, per un dato territorio, l’ora ufficiale dello stato venga calcolata in anticipo rispetto all’ora solare (naturale).

Le ragioni sono due: da un lato questa misura consente risparmi energetici, poiché centrando una parte rilevante delle attività durante le ore di luce solare si riduce il ricorso all’illuminazione artificiale; dall’altro i cittadini possono beneficiare di un maggior numero di ore di luce solare.

Nella storia del nostro Paese la prima adozione dell’ora legale - nata da un’intuizione di Benjamin Franklin - è datata 1916, quando fu limitata al solo periodo estivo. Fino al 1920, l’inizio fu anticipato a marzo ma per i successivi venti anni non se ne parlò più. L’ora legale tornò in auge solo nel 1940, in pieno periodo bellico, e proseguì durante la 'ricostruzione' fino al 1948: è proprio in quell'anno che lo spostamento delle lancette fu il più anticipato della storia, al 29 febbraio.

Per i diciotto anni successivi l’ora solare tornò a dominare per tutti e dodici i mesi dell’anno mentre l’adozione definitiva di quella legale si ebbe nel '66, dal 22 maggio al 24 settembre. Si continuò, con inizio dell’orario estivo nella tarda primavera, fino al 1979: nel 1980 lo spostamento delle lancette fu anticipato al 6 aprile, ma dal 1981 in poi la domenica di riferimento per l’inizio dell’orario 'estivò è sempre stata l’ultima di marzo e quella per il ritorno della 'solarità' l’ultima di ottobre.

Ora, come detto, la proposta della Commissione Europea è consentire a ciascun Stato di decidere se applicare o meno l’ora legale o quella solare in maniera permanente. La proposta deriva dal fatto che il motivo del risparmio energetico «non sussiste più».

