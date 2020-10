Grande Fratello Vip, torna Mario Balotelli nella Casa: come è andata la puntata

Mario Balotelli torna nella Casa del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri sera su Canale 5. Il calciatore è entrato nella Casa più spiata d'Italia per incontrare suo fratello Enock. Le sorprese, però, si sono susseguite durante la serata. Rimangono in gioco Dayane ed Elisabetta, mentre vanno in nomination la Gregoraci, Francesco, Stefania, Maria Teresa, Guenda e Pierpaolo.

Il reality si accende con l'ingresso nella Casa di Mario Balotelli, che ci tiene a precisare di essere lì solo per incontrare il fratello Enock, vero concorrente in questa edizione.

A stravolgere gli equilibri nella Casa è il messaggio di Matilde Brandi. Il dialogo si movimenta con Tommaso, Stefania, Maria Teresa e Guenda. Gli unici rimasti in salone, mentre gli altri sono stati invitati da Alfonso Signorini a spostarsi in camera da letto. Guenda dice di essersi sentita ferita dalla parole di Matilde e Maria Teresa anche alla fine rivendica la loro diversità: "Io so tante cose delle tue figlie, tu di mia figlia non mi hai chiesto niente".

Francesco non è immune dall'intervento di Matilde. In molti infatti, dentro alla Casa, credono che abbia difeso Matilde solo per riuscire a vincere il Grande Fratello. Francesco finisce nel mirino anche di Antonella Elia che gli dà del doppiogiochista e del viscido, con il problema che però scopre troppo le sue carte rendendo palese il suo gioco.

La relazione tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, in questa settimana, ha vissuto degli alti e bassi. I due sono anche arrivati a litigare. Alla crisi, però, è seguita una riappacificazione, anche se Pretelli è convinto che Elisabetta abbia qualcuno fuori dalla Casa. "Non so se c'è qualcuno che mi aspetta - risponde lei - ma da quando sono qui mi capita di pensare a una persona fuori".

Lo scontro tra Guenda e Maria Teresa continua. Gli altri inquilini, però, non hanno visto di buon occhio il confronto tra mamma e figlia. A Maria Teresa viene mostra una lettera scrittale dal suo compagno Alberto. Una lettera che la incoraggia e la sostiene per "la mamma meravigliosa che sei".

Al televoto Signorini legge il risultato ed il pubblico ha salvato Dayane Mello, che rientra nella Casa.

Il momento tanto atteso arriva quando Balotelli incontra il fratello. Enock entra nel confessionale, dove gli viene mostrato un video riguardante suo fratello. Poi torna in salone ma non trova nessuno. A quel punto capisce che sta per arrivare Mario. I due ridono insieme, emozionati e imbarazzati dalla situazione. Poi Mario chiama i loro genitori in videochiamata.

