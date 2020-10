Bud Spencer avrebbe compiuto oggi 91 anni, l'attore che conquistò generazioni

Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, avrebbe compiuto oggi 91 anni. L'attore, sceneggiatore, campione di nuoto e produttore televisivo ci lasciò nel 2016. In coppia con l'inseparabile Terence Hill segnò la storia del cinema italiano.

Nato a Napoli il 31 ottobre 1929, Bud Spencer è noto al grande pubblico per gli spaghetti western degli anni '70: in coppia con Terence Hill ha conquistato generazioni di ragazzini innamorati dei due scanzonati protagonisti di Lo chiamavano Trinità. Ma Pedersoli è stato protagonista di una carriera lunga e poliedrica in cui c'è stato spazio per il thriller (Quattro mosche di velluto grigio di Dario Argento), per il cinema d'autore con Ermanno Olmi e persino per il dramma di denuncia civile (Torino nera di Carlo Lizzani).

Spencer e Hill hanno scritto momenti diversi e importanti di alcune tra le stagioni più felici della produzione italiana: dagli spaghetti western (ben 17 titoli) all'avventura comica, alle produzioni internazionali di intrattenimento.

Un nome d'arte nato dalla passione per una specifica birra e l'attore Spencer Tracy: è così che Carlo Pedersoli ha detto di aver scelto il nome Bud Spencer, quello con cui ha conquistato il grande e piccolo schermo.

Oggi lo ricordiamo in un'indimenticabile interpretazione di "Banana Joe", ospite di Pippo Baudo su Rai 1.

© Riproduzione riservata