"Grande Fratello Vip", Halloween in costume tra balli sfrenati e trasgressione

Ormai è una tradizione per il "Grande Fratello Vip" festeggiare la notte più spaventosa dell'anno anche con i concorrenti dentro alla Casa. Dentro la Casa più spiata d'Italia, il 31 ottobre, c'è stata una festa in costume.

Il Grande Fratello, questa volta, ha organizzato una cena in Superled. Non è solo divertimento, i vip si sono impegnati per guadagnare una ricompensa nascosta nel "Covo delle streghe" con una caccia al tesoro.

Dopo la cena, i concorrenti si sono scatenati in una festa tra balli, baldoria e un bacio inaspettato: quello tra Dayane e Rosalinda.

Costumi e trucco curati nei dettagli per i vip dentro alla Casa. C'è un conte Dracula/Pretelli pronto ad azzannnare al collo con sensualità la sua Mina/Elisabetta, ci sono le gemelline fantasma di "Shining", interpretate da Stefania e da Tommaso, e poi ancora Shrek, la mummia, scheletri in abbondanza e vestiti sporchi di sangue.

