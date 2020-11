Lorella Cuccarini professoressa ad "Amici"? La rivincita della showgirl

Da qualche giorno girano indiscrezioni sulla probabilità che Lorella Cuccarini faccia il suo ritorno a Mediaset come professoressa di Amici 20.

La notizia è stata diffusa da TvBlog e ripresa anche dai profili social dei fan di Lorella Cuccarini. Al momento non ci sono conferme, ma per la ballerina, conduttrice e showgirl entrare nella squadra di Maria De Filippi sarebbe una rivincita su un anno televisivo che non è stato dei migliori.

Il suo ritorno in Rai, infatti, è coinciso con lo scontro con Heather Parisi che ha generato numerose polemiche. Poi è arrivato l'addio a La Vita in Diretta con relativa polemica (un'altra) con Alberto Matano. Anche la possibilità di condurre Lo Zecchino D'Oro è sfumata, e lo show sarà guidato da Mara Venier e Carlo Conti.

Lorella Cuccarini potrebbe rientrare in tv tramite Mediaset e lo farebbe in grande se entrasse a far parte della schiera di professori del talent di Maria De Filippi, come insegnante di ballo. Al momento, però, non ci resta che attendere conferme.

