Grande Fratello Vip, nessun eliminato nella sedicesima puntata: 6 in nomination

Non c'è stato alcun eliminato nella sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, perché il televoto si concluderà lunedì 9, ma è stato svelato il motivo per cui è stato sospeso. La serata, andata in onda venerdì 6 novembre, è stata comunque ricca di sorprese e nuovi ingressi.

La puntata si è aperta con la spiegazione, da parte del conduttore Alfonso Signorini, del motivo per cui è stato sospeso il televoto. Il destinatario del provvedimento, come in molti avevano già immaginato, è stato Andrea Zelletta.

Lui ha spiegato di aver intercettato dei discorsi di persone che passeggiavano sotto la finestr. della stanza in cui è stato quando è uscito dalla Casa. Ma ha comunque infranto il regolamento, per cui è finito anche lui in nomination insieme ai cinque nominati di lunedì scorso. Sono in sei al televoto fino a lunedì prossimo: Maria Teresa, Massimiliano, Stefania, Francesco, Paolo e Andrea.

Ci sarà un eliminato tra loro, ma per scoprire chi sarà si dovrà aspettare la puntata di lunedì prossimo.

In compenso ci sono stati nuovi ingressi nella Casa più spiata d'Italia. Si tratta di Giulia Salemi e Stefano Bettarini, che adesso sono ufficialmente nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Per entrambi non è la prima volta che partecipano al reality.

