Lillo, l'artista di origini calabresi positivo al Covid: "Momenti difficili ma sto guarendo"

Qualche giorno fa Lillo Petrolo, in arte Lillo, di origini calabresi (i genitori provengono da Siderno, in provincia di Reggio Calabria) aveva rivelato di essere positivo al Coronavirus nel corso di un collegamento via webcam al Festival del cinema di Salerno, Linea d’Ombra.

L'attore del celebre duo comico Lillo e Greg con un post su Facebook aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute. "Ciao a tutti.. state tranquilli torneremo a divertirci insieme! Sono finalmente entrato nel processo di guarigione - scrive - che avrà i suoi tempi. Ho passato momenti difficili ma il vostro affetto mi ha sostenuto e aiutato tantissimo... ho avuto un corpo a corpo con il Covid piuttosto violento.. ma sembra che abbia vinto io!!! Non vedo l’ora di tornare a casa e realizzare un bel video in cui vi ringrazierò come si deve! Grazie!!! Grazie!!! Grazie a tutti!!! Siete fondamentali per la mia vita!!!!".

