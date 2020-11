"Grande Fratello Vip": Massimiliano e Stefania in nomination, Brosio eliminato

Colpi di scena nel reality condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. È andata on onda ieri sera su Canale 5 la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 5. La serata si annunciava ricca di sorprese e le aspettative sono state attese. Squalificato Stefano Bettarini, Alba Parietti entra nella Casa. Eliminato Paolo Brosio, mentre vanno in nomination Massimiliano e Stefania.

Il Grande Fratello ha squalificato Stefano Bettarini per un’espressione blasfema da lui pronunciata. Una decisione dura ma ritenuta necessaria. "Da un professionista dei reality e da una vecchia volpe come te non me l'aspettavo. Certe espressioni fanno male ed hanno fatto male anche a me come credente”, gli dice Signorini.

Ospite d’onore Alba Parietti pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip per vedere suo figlio Francesco ma anche per avere un confronto con Tommaso Zorzi, il quale, nelle ultime settimane avrebbe messo in discussione la sincerità del suo compagno d’avventura.

Ma c'è anche di che festeggiare: la contessa Patrizia De Blanck compie 80 anni e per l'occasione indossa una corona. Signorini le regala un tango con Enock, mentre Pupo le dedica Besame Mucho. Dopo il filmato sulla festa che le hanno fatto i ‘vipponi’, Patrizia dice: “E’ stato bellissimo (…) Il loro amore è il più bel gioiello che ho ricevuto”.

Infine il momento delle nomination senza eliminazione. Questa volta tocca a Massimiliano e Stefania.

