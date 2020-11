Coronavirus, Gerry Scotti in terapia intensiva per qualche giorno: come sta ora

Gerry Scotti sarebbe stato alcuni giorni ricoverato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie dopo aver contratto il Coronavirus.

Secondo quanto ricostruisce Tpi il conduttore di Mediaset, ricoverato in un ospedale milanese da due settimane per il virus, avrebbe passato per qualche giorno in terapia intensiva per l’aggravarsi delle sue condizioni. Nelle ultime ore per fortuna la sua situazione è andata migliorando ed è dunque stato trasferito in un altro reparto.

La notizia è stata però smentita da Massimo Villa, ufficio stampa del presentatore tv. “Gerry sta bene, non è mai stato in terapia intensiva – ha spiegato a FanPage -. È ancora ricoverato ma uscirà a breve, nei prossimi giorni. A grandi linee, ha avuto un decorso simile a quello di Carlo Conti. È stato ricoverato perché ha preso il Covid in maniera abbastanza tosta, ma non è mai stato a rischio. Aveva soprattutto una febbre che non riusciva a debellare. Per questo ha deciso di farsi ricoverare. Pensava di scamparla, poi però ha visto che la febbre – che non era un febbrone – senza Tachipirina tendeva a risalire e si è preoccupato. L’ho sentito mezz’ora fa, mi ha detto che i valori sono a posto, i medici sono contenti e lui anche. La febbre è sparita e i valori sono rientrati nei parametri. Dovrà fare il tampone per capire se è ancora positivo al Covid. Non sappiamo ancora quando tornerà al lavoro, meglio un giorno dopo che un giorno prima, per tutelare lui e quelli insieme ai quali lavora. Non siamo solo prudenti, di più”.

Gerry Scotti aveva comunicato la sua positività al virus con un post su Instagram, in cui comunicava al pubblico di trovarsi in isolamento domiciliare. "Volevo essere io a dirvelo – aveva scritto il conduttore – ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti dell’affetto e dell’interessamento".

