A Pondera la Madonna ha il volto di Chiara Ferragni, bufera sull'influencer

Bufera su Chiara Ferragni. Nel Presepe di Pontera la Madonna ha il volto dell'influencer e immediatamente di è scatenata la polemica.

Il Comune stesso ha presentato l'installazione, che fa parte di una serie di progetti artistici dedicati alle Festività Natalizie. San Giuseppe ha il volto classico del Santo, ma Maria ha il volto dell'influencer e non sono mancate le polemiche.

Il quadro-presepe ideato da Jacopo Pischedda, architetto regista degli allestimenti natalizi in centro di Pontedera svetta sul terrazzo del municipio. Ma quello che fa discutere è il volto della Madonna: identico a quello di Chiara Ferragni.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene accostata all'arte. Lo scorso luglio, per esempio, fece discutere l'accostamento dell'influencer alla Venere del Botticelli, in occasione della visita che la blogger fece al Museo degli Uffizi.

