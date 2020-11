Giornata mondiale della Gentilezza, una spinta a rendere migliore la vita

Oggi è la Giornata mondiale della gentilezza. Il World Kindness Day, così chiamato in inglese, è stato introdotto nel 1998 dal World Kindness Movement, un'organizzazione ONG che promuove la gentilezza nelle nazioni e si celebra il 13 novembre.

Tutto il mondo celebra questa giornata con iniziative virtuali a causa della pandemia. In Italia i "festeggiamenti" durano addirittura un'intera settimana. Sono iniziati lunedì e dureranno fino a domenica 15. Basta collegarsi sul sito Italia Gentile per trovare i "Dialoghi di gentilezza con il movimento Italia Gentile". Una serie di incontri dedicati al tema della gentilezza appunto, intesa come valore personale e sociale.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di gentilezza. Trattare le persone con cortesia, amabilità e buon garbo, ma più ancora saper accogliere gli altri con partecipazione. Essere gentili significa soprattutto non essere ostili o, peggio ancora, indifferenti. La vera gentilezza è una disposizione d’animo che rende migliore la vita, nostra e di chi ci circonda, che aiuta il buon umore e che dobbiamo sempre usare anche nei confronti di chi - a nostro avviso - non la merita.

È osservato in molti paesi, tra cui Canada, Australia, Nigeria e Emirati Arabi Uniti. Al World Kindness Day, infatti, aderiscono rappresentanti di ben 27 nazioni che periodicamente si riuniscono in un’assemblea generale per discutere progetti di mutuo aiuto, condivisione e sviluppo sostenibile. Anche l'Italia fa la sua parte dal 2000 nella sede nata a Parma.

© Riproduzione riservata