Coronavirus, Elon Musk contagiato: "Ho i sintomi di un leggero raffreddore"

Il patron di Tesla, Elon Musk ha annunciato di essere "molto probabilmente" contagiato dal coronavirus in "forma lieve". "Sembra un comune raffreddore" che si sta manifestando "più dolori muscolari e pesantezza alla testa che con tosse o starnuti", ha twittato sabato il miliardario, che aveva raccontato di aver fatto in un giorno solo quattro test antigenici con esiti opposti: due negativi e due positivi.

“Sto avendo risultati diversi da laboratori diversi, ma è probabile che abbia un moderato caso di covid. I sintomi sono quelli di un leggero raffreddore: non mi sorprende, visto che un coronavirus è un tipo di raffreddore”, aggiunge. A chi chiede informazioni sulle condizioni, replica: “Alti e bassi. Sembra un normale raffreddore, ma più indolenzimento e mal di testa che starnuti e tosse”.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020