"A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò". Lo annuncia Gerry Scotti su Instagram.

Il popolare conduttore televisivo, ricoverato per alcuni giorni in una clinica milanese a causa del Coronavirus, ha postato una foto sull'uscio della sua casa.

