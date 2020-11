Moda, il principe Carlo lancia la sua collezione sostenibile: è stata disegnata in Italia

Il principe Carlo d'Inghilterra lancia "The Modern Artisan", la collezione sostenibile nata dal Gruppo Yoox Net-à-porter e la Prince’s Foundation. Il progetto, che valorizza la sostenibilità, la qualità e l'artigianalità, si propone di rafforzare le competenze sartoriali e formare professionalmente apprendisti artigiani in Italia e nel Regno Unito. Il primo frutto di questa partnership unica nel suo genere è una collezione speciale, una capsule di diciotto capi luxury ready-to-wear uomo e donna completamente sostenibili.

La collezione è stata disegnata in Italia e realizzata nel Regno Unito. Sei studenti italiani del entro di ricerca Fashion in Progress del Politecnico di Milano, infatti, hanno creato i disegni che sono poi stati realizzati da artigiani britannici che hanno seguito corsi di formazione professionale per la produzione di lusso in piccole serie presso il Centro di Formazione Tessile di Dumfries House, quartier generale della fondazione del principe del Galles.

A fianco dell'artigianalità anche l'innovazione. Ogni capo, infatti, possiede una sua carta d’identità digitale contenente la storia del prodotto, dettagli sui materiali di cui è composto, sugli artigiani che lo hanno disegnato e realizzato, e infine le istruzioni per mantenerlo al meglio e ripararlo.

Una collezione all'insegna del lusso e della sostenibilità. Il cachemire e la lana sono stati forniti dal brand scozzese Johnstons of Elgin, mentre la seta – biologica, ecologica e pienamente tracciabile – dal Centro Seta in Italia. Niente scarti, tutto viene riutilizzato e si trasforma in un prodotto esclusivo. La scelta è ricaduta su materiali organici e naturali così come alle rimanenze di tessuto, scartando a priori le fibre sintetiche.

