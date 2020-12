Rai 1, Vittoria Schisano a Serena Bortone: "Questa clip sa di voyeurismo televisivo"

La trasmissione in questione è “Oggi è un altro giorno” di Rai1, le protagoniste dello "scontro" in diretta la conduttrice Serena Bortone e la sua ospite, Vittoria Schisano. L'oggetto del contendere? Una clip tratta dal film di Albanese ("Tutto tutto niente niente") che la padrona di casa ha mandato in onda durante l'intervista all'attrice, ma che la Schisano (che in quella pellicola interpretava una donna trans) non ha gradito.

La reazione di Vittoria Schisano è stata netta ed immediata: “Non mi piace questa clip. Ho fatto questo film perché anche io dovevo pagare il mutuo. Oggi abbiamo parlato di Donato, il mio compagno, il mio futuro. Che bisogno c’è di mettere quella clip dove io dico che sono un ‘femminiello’? È una cosa che mi disturba”.

Anche la risposta della Bortone però non si è fatta attendere: “È un film che hai interpretato”, ha risposto. “Tu sei libera di dire quello che vuoi, ma è un’intervista che sta durando tanto tempo dove tu parli di te con tutta la libertà che vuoi. Mi dispiace che tu te la prenda su una cosa che fa parte della tua storia. Qui parliamo di tutto, sono interviste che cercano di far capire le persone con il loro percorso”

Lo scambio poi è proseguito, con Schisano che ha voluto precisare: “Ne ho interpretati tanti di film, non solo questo. Perché hai preso questa clip e non altre? Se vogliamo parlare di Vittoria che prima era Giuseppe, io vengo e ti dico ‘sì, ero un uomo, ora sono una donna molto più donna di tante altre’. Se vengo qui e parliamo di Donato, quindi del mio futuro, non mi piace quella clip e l’ho fatto presente. L’avete voluta mettere… credo sia voyeurismo televisivo questo. Quando si invitano le persone bisogna metterle a proprio agio”.

“Amore mio, è il tipo di intervista che faccio con tutti. Se non l’hai capito, me ne dispiaccio. Ma non è il caso di attaccare un programma per questo. Te lo dico con tutto il sorriso e l’affetto. Mi dispiace se ti sei sentita in imbarazzo. Andiamo avanti?”. L’intervista si è conclusa con un invito da parte della padrona di casa: “Ti auguro di non avere pregiudizi verso chi incontri”.

