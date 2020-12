Sfida di Natale: il panettone batte il pandoro dal Nord al Sud

Il panettone batte il pandoro nella sfida dolciaria delle feste di Natale, con gli italiani che preferiscono quello meneghino dal Nord a Sud della penisola. A confermarlo sono i dati di Everli, marketplace della spesa online che ha preso in esame gli acquisti dei due dolci effettuati sul sito e via app nel corso del 2019. La tendenza è in linea con il trend del 2018. Dall’analisi di acquisto emerge che i preferiti sono i panettoni classici, seguiti a ruota da quelli al cioccolato. Dicembre è il mese dedicato all’acquisto di pandori e panettoni, «in questo periodo - spiega infatti infatti una nota - si concentra il maggior picco di acquisti di questi prodotti su base annua».

Trieste è la città più golosa, classificandosi al primo posto per la spesa dei due dolci delle feste. Nella top 10 delle città italiane che hanno registrato il maggior numero di ordini online di pandoro, Verona, la patria natia di questo dolce, si posiziona invece all’ultimo posto, situazione analoga per Milano, città simbolo del «Pan del Toni» che chiude la rispettiva classifica al decimo posto.

Tra le regioni l’Emilia Romagna è in testa per l’acquisto di pandori, mentre in Lombardia, al contrario, si preferisce festeggiare con il panettone, confermando il trend nazionale e rimanendo fedeli alle proprie tradizioni locali. Infine secondo i dati raccolti, più della metà dei rispondenti (52%) non cambierà le proprie "tradizioni" dal Nord al Sud, nonostante il momento di incertezza e limitazioni e continuerà a riempire il proprio carrello delle feste esattamente come gli scorsi anni. Più di 4 italiani su 10 spenderanno meno per il menu delle feste e di questi il 68% prevede di non superare i 100 euro.

