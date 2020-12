2021 e giorni di festa. Niente "ponti" nel nuovo anno

Il 2021 non promette di certo bene per chi ama le gite e le scampagnate sfruttando i periodi di "ponte" tra una festa e l'altra. Nel calendario del nuovo anno, che arriva dopo la pandemia di coronavirus scoppiata nel 2020, i giorni di "ponte" sono praticamente pari a zero.

Il 25 aprile e Ferragosto, per esempio, cadono di domenica, mentre il primo maggio e Natale di sabato. Vediamo i giorni festivi nel dettaglio.

Ecco le principali festività del 2021 e i relativi giorni della settimana:

Capodanno: 1 gennaio, venerdì

Epifania: 6 gennaio, mercoledì

Pasqua: 4 aprile, domenica

Pasquetta: 5 aprile, lunedì

Festa della liberazione: 25 aprile, domenica

Festa dei lavoratori: 1 maggio, sabato

Festa della Repubblica: 2 giugno, mercoledì

Ferragosto: 15 agosto, domenica

Giorno dei Santi: 1 novembre, lunedì

Immacolata: 8 dicembre, mercoledì

Natale: 25 dicembre, sabato

San Silvestro: 31 dicembre, venerdì

