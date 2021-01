Lotteria Italia: in calo la vendita dei biglietti ma è boom sull'online. Stasera l'estrazione

Sono stati 4,56 milioni i biglietti venduti della Lotteria Italia edizione 2020, il 32% in meno rispetto allo scorso anno, con un incasso di 22,8 milioni di euro. L'edizione 2020-2021 della Lotteria Italia è abbinata al programma televisivo "Soliti Ignoti - il ritorno", in onda questa sera, a partire dalle 21, su Rai 1. Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria si svolgeranno in diretta tv nella sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a Roma.

Nelle regioni

Il Lazio - rende noto l'agenzia Agimeg - ancora una volta si conferma la regione che ha venduto più biglietti, oltre 837 mila, ma in calo del 36,8%. La Lombardia è l’unica altra regione italiana ad aver staccato più di mezzo milione di biglietti, per l’esattezza 763 mila(-33,4%), terzo posto per l’Emilia Romagna con 390 mila biglietti (-39,7%), tallonata dalla Campania con 387 mila tagliandi (-36%). Chiude la top five dei biglietti venduti la Toscana (300 mila, -36,2%). Tutte le regioni hanno fatto registrare un calo evidente rispetto alla scorsa edizione, con il Trentino Alto Adige che ha quasi dimezzato le vendite (-47,8%), seguito dall'Umbria (-42,3%). Le regioni che hanno registrato meno perdite sono state la Sardegna (con il -10%) e il Friuli (-17%), rispetto ad una media nazionale del -32%. L'emergenza coronavirus, che ha rallentato la vendita attraverso la rete fisica, ha fatto viceversa crescere notevolmente le vendite online, che hanno superato i 105 mila biglietti, il +803% rispetto agli 11 mila biglietti venduti online nella scorsa edizione.

Nelle città

Ancora una volta Roma si conferma capitale delle vendite della Lotteria Italia, con 678.110 milioni di biglietti venduti nell’ultima edizione, anche se in calo del 34,2% rispetto al 2019, come ricorda l'agenzia Agimeg. Alle sue spalle Milano, con 319.870 biglietti staccati (-41,2%), poi Napoli con oltre 202 mila biglietti (-33,5%). Chiudono la top five delle città che hanno venduto più biglietti Torino - dove lo scorso anno fu vinto il primo premio da 5 milioni di euro - con 188.520 tagliandi (-17%), e Bologna con 126.650 (-45%). Complessivamente, queste cinque città con 1,6 milioni hanno totalizzato il 35% dei biglietti venduti (4,56 milioni), in pratica uno su tre.

