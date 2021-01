La Nutella omaggiata dalla Zecca dello Stato con una moneta da 5 euro

Il prezzo di vendita ufficiale è di 45 euro. Su eBay le aste sono iniziate prima dell’emissione ufficiale e si sono già superati i 350 euro. Una quotazione destinata a salire nelle prossime settimane.

Cannolo siciliano e passito nelle monete da collezione della Zecca 2021 - FOTO Cannoli siciliani e Passito sulla moneta da 5 euro coniata dalla Zecca dello Stato Animali in via di estinzione - Orso polare La moneta dedicata a Caravaggio Dante Alighieri - Inferno Serie Cultura Enogastronomica - Lambrusco e Tortellini Professioni sanitarie Serie Grandi Artisti italiani - Ennio Morricone 150° Anniversario della nascita di Grazia Deledda Serie Eccellenze Italiane - Nutella del gruppo Ferrero Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 150° Anniversario dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia La riedizione della Lira 150° Anniversario dell’invenzione del Telefono di Antonio Meucci

La Nutella continua ad essere sempre uno dei prodotti più amati in tutto il mondo. La pandemia non ha provocato particolari perdite per l’azienda, pronta in questo 2021 ad essere una delle principali protagoniste del mercato.

Un omaggio ad uno dei prodotti più amati in tutto il mondo e, in futuro, non si escludono altri eventi simili da parte della Zecca dello Stato, sempre in prima linea per dare dei pezzi unici ai collezionisti.