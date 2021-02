Unesco, Fipe: la "Pasta alla Norma" sia patrimonio gastronomico

"Grazie all'interesse sempre più diffuso per la gastronomia siciliana da parte della clientela straniera - afferma il presidente regionale della Fipe-Confcommercio Dario Pistorio - la "pasta alla Norma" è diventato il piatto più apprezzato del nostra terra e ha fatto si che la Sicilia diventasse una delle mete più visitate nell'area del mediterraneo, dove il legame fra cibo e luogo è forte, dove le tradizioni culturali e gastronomiche tramandate da generazioni sono rimaste legate al territorio in maniera indelebile. Per questo abbiamo il dovere di dare il giusto riconoscimento a ciò che di bello e di buono ci rappresenta".