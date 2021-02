Anche i maiali possono giocare ai videogames

Si chiamano Hamlet, Omelette, Ebony e Ivory, sono quattro maialini e sono stati addestrati a utilizzare un joystick con il muso per giocare ai videogame. Descritto sulla rivista Frontiers in Psychology, questo è il risultato di un esperimento condotto dai ricercatori della Purdue University, che hanno insegnato ai suini a giocare con i videogiochi utilizzando il muso. «I maiali hanno compreso la connessione tra il joystick e il cursore - spiega Candace Croney della Purdue University - il che non è cosa da poco. Hanno anche continuato a giocare quando il distributore di ricompense alimentari, che si azionava quando il livello di gioco veniva superato, si è rotto».

Il team di ricercatori ha coinvolto quattro esemplari, due Yorkshire americani, Hamlet e Omelette, e due maialini nani, Ebony e Ivory. Il videogioco consisteva nel colpire un bersaglio e gli animali avevano a disposizione un joystick per direzionare il lancio. «Hamlet e Omelette hanno avuto difficoltà nei livelli complessi, ma si sono dimostrati abili nelle prime fasi dell’esperimento - riporta l’esperta - Ebony, invece, riusciva a colpire il bersaglio nel 34 per cento delle volte, mentre Ivory metteva a segno il 76 per cento dei tiri. Tutti i tentativi erano deliberati e mirati e non casuali, il che è davvero sorprendente». Il gruppo di ricerca sottolinea che tutti gli esemplari avevano compreso l’associazione tra il joystick e il movimento del cursore.

«Questi studi sono importanti perchè, al pari di quanto accade con qualunque essere senziente - sostiene la ricercatrice - il modo in cui ci rapportiamo con i maiali è interessante. Il fatto che questi animali riescano a manipolare una situazione per ottenere una ricompensa non è affatto una sorpresa, basta guardarli negli occhi per intuire la loro intelligenza». «I maiali non possono ovviamente competere con le specie dotate di pollici opponibili - conclude Croney - lo stesso esperimento eseguito con scimmie e scimpanzè ha mostrato che i primati sono stati in grado di soddisfare requisiti molto più elevati, ma il nostro lavoro dimostra ancora una volta che i maiali sono animali davvero intelligenti».

