Ho scritto "t'amo" su... una pizza napoletana!

Sottile, croccante, tonda o al trancio, fatta in casa o da asporto, la pizza mette d’accordo tutti i palati in ogni sua variante classica o sfiziosa. Saper miscelare farina, acqua, lievito ed altri ingredienti è una vera e propria arte affidata solitamente ad esperti pizzaioli. Siamo abituati, infatti, a vedere più spesso uomini che impastano o sfornano pizze, ma nel mondo esistono delle vere regine della pizza che si stanno facendo largo con amore in un mondo prevalentemente maschile. Come invertire la tendenza? Per questo torna in tv sul canale La 5 di Mediaset la seconda stagione del fortunato programma “Pizza Girls”, durante il quale proprio quattro maestre pizzaiole, Petra Antolini, Elena Secrii, Francesca Gerbasio e Roberta Esposito sono pronte a mettere in campo esperienza, professionalità e simpatia per illustrare al pubblico i segreti di questo mitico piatto, in compagnia di numerosi ospiti.

Per lanciare questa nuova edizione arriva una sfida che si tinge ulteriormente di rosa. Durante le prime registrazioni del format, in onda da domani dal lunedì al venerdì alle 11.50, prodotto dalla Sunshine Production in co-produzione con la Italian Movie Award dell'ideatore e regista Carlo Fumo, una delle pizzaiole ha deciso di portare a termine un’azione insolita. A Napoli ha fatto una... proposta di matrimonio al suo fidanzato con un messaggio scritto proprio sulla pizza, «Vuoi sposarmi? Ti amo», che immediatamente è diventato oggetto di una campagna #conquistaloconunapizza, lanciata dai social del programma con lo scopo di invitare le donne di qualsiasi età, oggi, nel giorno di San Valentino, a prendere un po’ per la gola fidanzati, mariti, compagni, amici speciali.

L’amore ai tempi del Covid viaggia su una pizza, da gustare insieme in casa, se “congiunti”, o da mandare a chi si desidera. Pochi passi ed ecco la sorpresa perfetta non solo per gli innamorati, ma anche per inviare un pensiero del cuore a familiari ed amici. Come fare? Basta decidere una breve frase da far scrivere per dichiararsi o confermare i propri sentimenti, contattare la pizzeria tra quelle indicate sulla pagina fb PizzaGirls e chiedere la consegna senza costi aggiunti, oppure... fare la pizza in casa seguendo i tutorial. Ma non solo! Per i più audaci a disposizione anche un servizio speciale, e gratuito, reso possibile grazie al PIP - Pronto Intervento Poetico, tramite il quale si potrà "ordinare", assieme alla pizza, anche una video dichiarazione su Whatsapp. Gli attori Guido Marini e Isabella Zanivan dei Disguido vestiranno i panni grandi autori del passato, Dante, Beatrice, Petrarca, Virgilio. Già hanno consegnato un pizza del cuore a tre degli ospiti speciali: Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Simona Borioni... Perché cuore e gusto vincono sempre.

