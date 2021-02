Irene Murru: kitesurf in abito sardo, terapia d'urto contro la paura del mare

In abito sardo sul kitesurf, perchè la pandemia ha bloccato tutte le manifestazioni, ma non ha fermato la passione per le tradizioni di Irene Murru - 28 anni di Oristano - che ha deciso di indossare il suo costume tradizionale per volare tra le onde dello stagno di Cabras. Un progetto nato dall’amore per la Sardegna e la voglia di superare le proprie paure.

«Quando ho saputo che a causa del Covid la Sartiglia (il Carnevale di Oristano, che con la corsa a cavallo per centrare la stella è uno dei più suggestivi d’Italia, ndr) sarebbe saltata, ho deciso di dare vita a questo progetto», spiega Murru che ha sempre sfilato in abito tradizionale, prende lezioni di ricamo sardo e ama fare i tipici dolci locali: le "zippule" per Carnevale.

