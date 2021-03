È nata Vittoria, secondogenita coppia glam Ferragni-Fedez

È nata Vittoria, la secondogenita della coppia più glamour dei social italiani: Chiara Ferragni e Fedez. A dare l’annuncio - ovviamente con un post su Instagram - è stata l’imprenditrice-influencer: «La nostra Vittoria» si legge nel messaggio accompagnato da un cuore e da una foto della alla piccola in braccio alla madre e con la mano del padre a cercare la presa della manina. In meno di un’ora il post ha racimolato quasi 70 mila commenti, tra cui quelli di star della musica come Dua Lipa e Francesca Michielin (che a Sanremo s è classificata seconda in duetto con Fedez) e ovviamente delle sorelle della Ferragni, anchhe loro popolarissime sui social, e dei principali brand di cui l’imprenditrice è "ambasciatrice". Tre giorni con un’altra serie di post, la coppia aveva celebrato il terzo compleanno del primogenito, Leone. (AGI)

