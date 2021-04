Zona rossa, la cura degli orti è consentita anche fuori dal comune e dalla regione

Tempo di zona rossa, tempo di... spulciare le FAQ del Governo. Tre le domande più frequenti poste dagli italiani c'è quella riguardante la cura degli orti e delle campagne. Tenendo conto che chi, come i calabresi, vive nella... zolla cromatica rossa può effettuare spostamenti molto limitati, il dubbio riguardo alla possibilità di poter agire sugli appezzamenti di propria competenza (anche fuori dal comune e dalla regione).

Cura degli orti, cosa di può fare con l'autodichiarazione

La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

È consentito, anche al di fuori del comune e della regione di residenza?

