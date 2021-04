Facebook: sanzione da 7 milioni, cosa è la notifica “Comunicazione importante” e cosa cambia per l’utente

Agcm Facebook: cos’è la notifica che compare nella homepage?

In questi giorni tutti gli utenti di Facebook stanno vedendo comparire nel proprio profilo un banner insolito. Di cosa si tratta? Il titolo dell’inserzione è “Comunicazione importante”.

L’annuncio ha lo scopo di tenere informati gli utenti del social su quello che sta succedendo e per maggior informazioni e per avere chiarezza su tutto l’accaduto si può accedere direttamente sul sito www.agcm.it nella sezione notizie.

Facebook ha ricevuto una multa da 7 milioni. L’accusa è stata formulata dall’AGCM, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’autorità italiana è volta a tutelare i consumatori e in questo caso gli utenti di Facebook.

La vicenda risale al 29 novembre 2018, quando l’AGCM giudicò Facebook colpevole verso i suoi iscritti.

L’Autorità ha riscontrato che al momento dell’iscrizione sul social network, gli utenti non venivano informati subito e in modo adeguato dell’attività di raccolta dati personali con fini commerciale e delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità.

Nei primi tempi infatti il motto del social era “è e sarà sempre gratuito”. In effetti gli utenti che intendono iscriversi lo fanno tutt’oggi gratuitamente.

Tuttavia chi si iscrive, sebbene non paghi nulla in denaro, offre la possibilità alla piattaforma social di ricavare enormi guadagni.

Come? Offrendo alla piattaforma i propri dati personali, che poi vengono aggregati e digeriti per vendere loro pubblicità mirata da parte degli inserzionisti .

