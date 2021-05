Dalla green economy al turismo, la scommessa Dubai per molte aziende italiane

INGREEN organizza, in collaborazione con Touche Consulting Middle East, la prima Country Presentation dedicata a DUBAI con focus sui piani di sviluppo nel Paese e sulle opportunità di business per le società operanti nei settori digital, Tech, security, design, green economy, servizi, costruzioni, turismo. L'idea di rafforzare la propria dimensione internazionale attraverso una presenza diretta a Dubai è progetto di molte aziende italiane. Le ragioni sono molteplici:

Dubai è un ambiente economico dinamico ed innovativo

Dubai è un hub commerciale perfetto per i mercati del Medio Oriente e non solo

Dubai ospiterà EXPO 2020 che per sei mesi attirerà visitatori ed imprese da tutto il mondo

Oggi, le imprese che intendono attivare la propria presenza a Dubai o su altri mercati esteri possono beneficiare di agevolazioni. Gli incentivi, destinati a imprese costituite in forma di società di capitali comprendono:

- spese di inserimento sui mercati (avvio società locale, uffici, personale etc.);

- studi di fattibilità;

- partecipazione a fiere;

- piattaforme e-commerce;

- temporary export manager;

- prestito di patrimonializzazione.

La prima Country Presentation si svolgerà il 13 Maggio 2021 dalle ore 17 (iscrizione obbligatoria su eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-next-stop-dubai-153697245599 ) e si svolgerà sulla piattaforma Zoom. La lingua di lavoro sarà l’italiano. La seconda Country Presentation si svolgerà il 28 Maggio 2021. La prima presentazione consentirà di acquisire informazioni di base su vantaggi e opportunità di entrare nei paesi Gcc. Durante la presentazione sarà anche possibile conoscere incentivi e agevolazioni per internazionalizzazione.

Evento a cura di Milly Tucci

Milly Tucci è Business Advisor in aziende prestigiose per analisi dati e pubbliche relazioni, Senior Advisor da 20 anni in governi nazionali e locali, Facilitatore Advisor manageriale e Facilitatrice Università e ricerca sui temi smart city, digital transformation, startup e innovazione. Cofondatrice e azionista di InGreen, presiede il chapter italiano di Global Council for international Trade, è componente della rete internazionale alumni del programma di scambio IVLP presso dipartimento di Stato Usa (tra gli ex alumni il Presidente della Repubblica Mattarella, Tony Blair, Indira Ghandi, Angela Merkel, ecc) ha pertanto relazioni con istituzioni e centri di ricerca e innovazione in tutto il mondo è inoltre socia della associazione amicizia Italia America Amerigo e componente della rete internazionale femminile Global Women in Leadership istituita in India per migliorare lo sviluppo imprenditorialità con il coinvolgimento di atenei e imprese di tutto il Mondo.

© Riproduzione riservata