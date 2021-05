Un 66enne con 16 mogli e 151 figli: un progetto di poligamia nello Zimbabwe

Un vero e proprio “progetto di poligamia”. E' la storia di un uomo dello Zimbabwe che ha 16 mogli e 151 figli, riferita da un quotidiano online dello Zimbabwe, The Herald, è stata ripresa da tutti i tabloid britannici. Nel 1983 Misheck Nyandoro ha sposato la sua prima moglie e da allora fino al 2015 ha sposato altre 15 donne. La moglie più anziana ha partorito 13 figli e altre due mogli ne hanno dati alla luce 12 ciascuna.

Nyandoro ha rallentato solo nel 2005 dopo che nello Zimbabwe si sono verificate turbolenze economico-finanziarie che si sono riverberate anche sul suo lavoro: “Se non fosse stato per difficoltà economiche temporanee, la storia sarebbe stata diversa, sarei arrivato a 30 mogli e più di 200 figli. Per la cronaca cinquanta dei suoi figli vanno ancora a scuola e gli altri lavorano, alcuni sono militari e poliziotti. Sono loro a mantenerlo. Due mogli sono attualmente incinta e Nyandoro ha ancora un grande desiderio: quello almeno di una 17esima moglie. Ha rivelato di seguire un rigido programma che prevede rapporti con le consorti quattro volte a notte per aiutare la sua famiglia a crescere. Misheck Nyandoro, 66 anni, non lavora e afferma che la sua unica occupazione a tempo pieno è "soddisfare le sue mogli".

A quanto pare, Misheck, dopo aver messo al mondo 151 figli, non ha intenzione di rallentare. Sposerà presto la sua diciassettesima consorte. Problemi economici? Nessuno. Misheck Nyandoro, infatti, rivela di condurre una "vita di lusso" essendo continuamente ricoperto di doni e denaro dai suoi numerosi figli.

