Influencer e Tik Tok per convincere i 16enni a fare il vaccino

Una campagna di sensibilizzazione sui social, dedicata i giovanissimi, sull'importanza della vaccinazione. Per gli under 20 si useranno Tik Tok con i suoi influencer mentre per gli under 30, verranno coinvolti i vip di Instagram, Facebook e Twitch. E’ questo il progetto a cui sta lavorando il Ministero alle Politiche Giovanili, per dare impulso alla campagna vaccinale tra giovanissimi e ragazzi, anche in vista del ritorno a scuola in sicurezza a settembre. La campagna - viene fatto sapere- riguarderà comunque anche i canali istituzionali.

