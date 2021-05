Frecce tricolori tornano a volare: presentate le nuove livree

Sono state presentate ufficialmente, durante l'ultimo addestramento acrobatico delle PAN 2021 a Rivolto (Udine), le nuove livree celebrative dei velivoli MB339PAN realizzate per festeggiare il 60/o anniversario delle Frecce Tricolori. Le grafiche realizzate sugli impennaggi di coda e sui lati della fusoliera, rappresentano gli emblemi e le denominazioni delle Pattuglie dei diversi Reparti Operativi dell'Aeronautica Militare che negli anni '50, prima della costituzione delle Frecce Tricolori, si alternarono nel compito di rappresentanza poi assegnato al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. Sono state finora realizzate le prime sei livree: sul velivolo di Pony 0, Comandante della PAN, è raffigurato il logo ufficiale scelto per la celebrazione del 60/o anniversario.

Una bella sorpresa per gli amanti delle @FrecceTricolori! Le nuove livree celebrative sui velivoli #MB339PAN, realizzate per il #FrecceTricolori60 e dedicate alle Pattuglie degli anni ‘50 che, prima di loro, rappresentavano l’#AeronauticaMilitare e il Paese in Italia e nel mondo pic.twitter.com/prUoqitSVE

