Italia Wedding Tourism, la promozione territoriale inizia... dal matrimonio

Nasce Italia Wedding Tourism, la prima associazione di promozione turistico-territoriale incentrata sullo sviluppo del segmento wedding.

L’anticipazione del progetto avverrà durante il webinar Btm in Love organizzato il 9 giugno 2021 dalle ore 16.00 – per seguire la diretta basterà collegarsi sulla pagina Facebook di Btm https://www.facebook.com/BTMPuglia.

Bari il quartier generale

Il settore del Destination wedding, nazionale ed internazionale, rappresenta un vero e proprio volano per la ripartenza della filiera del turismo e, trasversalmente, dei numerosi settori correlati, dall'enogastronomia, all'artigianato, alla cultura. È in quest'ottica che si sviluppa l'attività dell’associazione Italia Wedding Tourism ponendo l'accento su target profilati ed attenti all’offerta proposta.

L'obiettivo è la trasformazione del viaggio di destinazione in viaggio di motivazione, creando un vero e proprio prodotto turistico del matrimonio che consenta di aumentare il livello di competitività dei territori. La strategia di valorizzazione è concepita attraverso l'esplorazione della territorialità in ogni elemento: dai paesaggi, alle location, alla valorizzazione delle eccellenze locali e della cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza che, se strutturate in maniera efficace, promuovono la scalabilità delle destinazioni e generano un nuovo indotto in grado di intercettare la domanda dei mercati internazionali in maniera competitiva.

Professionisti del weedding e della comunicazione

Un team di professionisti legati al mondo del turismo, del destination wedding e della comunicazione, racconteranno da oggi un nuovo modo di intendere il turismo e il matrimonio in Italia. Domani, mercoledì 9 giugno 2021 dalle ore 16, nella splendida cornice di Villa Ciccorosella, alle porte di Bari, Italia Wedding Tourism racconterà il progetto e il rapporto tra turismo, territorio e destination wedding, durante il webinar .

Il programma del webinar

IL FUTURO DEL WEDDING TOURISM IN ITALIA