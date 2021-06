Osservatorio Minori, Marziale: "Scellerato no del Tar a ricorso contro pillola"

«Davanti ad una scelta scellerata si ha l’obbligo di urlare tutta l’indignazione che essa comporta, e la pillola post rapporto sessuale è una scelta scellerata": è quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, in relazione al pronunciamento del Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso delle associazioni pro-vita contro l’adozione della pillola post rapporto sessuale per minorenni, senza ricetta medica.

«Non è un fatto soltanto di eccipienti - spiega Marziale - ma la ricaduta sociale a generare preoccupazione. In un Paese che ha la soglia del consenso sessuale fra le più basse del mondo occidentale e che vanta un triste e turpe primato mondiale nella classifica del turismo sessuale, la liberalizzazione di questo farmaco finisce per incentivare quegli adulti ad agire sempre più impunemente ed irresponsabilmente».

Per il presidente dell’Osservatorio «è assordante il silenzio della politica, appiattita in un pensiero unico come a voler legittimare l’adultizzazione precoce dell’infanzia e dell’adolescenza, nel nome di non si capisce quale ideologia liberale e progressista, qua d’invece siamo al cospetto di un provvedimento che danneggia solo ed esclusivamente i diritti dei minori». Per Marziale «è disarmante che anche la Chiesa, che nel contesto europeo ha ancora voce in capitolo, taccia come la politica e non si scagli contro l’inesorabile distruzione della tutela dei minori - conclude il presidente dell’Osservatorio - in un contesto di silente accettazione. Spero, almeno, voglia intervenire l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, il cui silenzio sarebbe ancora più grave».

