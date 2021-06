Google cambia volto e dà il buongiorno con il doodle di Euro 2020

Un campo di calcio stilizzato, con tanto di porte, un fischietto gigante e - logicamente - un pallone al centro di tutto. Ecco come Google celebra l'inizio dei campionati europei in attesa della prima gara (stasera alle 21, a Roma, c'è Italia-Turchia). Come da tradizione, il più grande motore di ricerca al mondo ha voluto omaggiare l'avvio di un evento importante. E chissà che, tra un mese, quello stesso doodle non si possa tingere... d'azzurro.

© Riproduzione riservata