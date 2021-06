Birra e marijuana col vaccino: le ultime frontiere del marketing

"Venghino signori venghino al Barnum Italia", il circo più fantasioso e incredibile al mondo! Che non ha neanche bisogno di arrivare nella vostra città o nel vostro paese, ché già il Paese stesso è tutto un circo. Venghino Signori venghino al Barnum Italia, si affrettino, lo spettacolo sta per continuare! Animali dalle qualità incredibili si produrranno in numeri da farvi impressionare. Giocolieri, illusionisti, saltimbanchi, equilibristi, molto più di quel che mai possiate immaginare, venghino", urlava al megafono nelle principali piazze un "buttadentro circense" vestito di tutto punto e pronto per lo show.

"Venghino signori venghino, si affrettino, la carovana sta partendo", cantava la band dei Talco. "Venghino signori, che qui c'è il vino buono", canta Caparezza nel brano "Fuori dal tunnel". "Venghino signori venghino, la nostra offerta formativa è di altissima qualità", si ripete negli Open day delle scuole a studenti e genitori alle prese con le iscrizioni. "Venghino signori venghino, AstraZeneca per tutti", potrebbe essere lo slogan delle attuali campagne vaccinali anti-Covid. Iniziative che comunque sembrano avere effetto, richiamando una fetta consistente di popolazione ormai immemore delle tante polemiche sul siero della casa anglosvedese.

"Venghino signori venghino, con VACCINArte, scopri, emozionati e vaccinati”: tre musei siciliani per una sera trasformati in hub; la salute incontra la cultura a Messina, Catania e Palermo. "Venghino signori venghino, oggi una birra in regalo a ciascun vaccinato": una trovata di marketing adottata in vari Paesi, con l'obiettivo di attecchire soprattutto tra i giovani. Generazioni invitate, nello Stato a stelle e strisce della Virginia, a farsi inoculare il siero di Johnson & Johnson all'esterno di un pub, per poi ricevere una lager in omaggio. Peggio che andar di notte, poi, nello Stato di Washington: "Venghino signori venghino, una canna di marijuana gratis a chi si vaccina". Ed ecco l'ultima frontiera promozionale. Anzi, l'ultima "americanata".

